Un șofer s-a urcat beat la volan și a lovit o mașină. Ce s-a întâmplat când a venit poliția

„La data de 21 martie, în jurul orei 15:30, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţiştii rutieri din cadrul Poliţiei Oraşului Bragadiru au observat în trafic, pe DN6, un autoturism condus de o persoană, care a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, ulterior acesta părăsind partea carosabilă şi acroşând un autoturism care se afla oprit", informează Biroul de presă al IPJ Ilfov.

Din verificările efectuate de poliţiştii prezenţi la faţa locului, conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat de 49 de ani.

„În continuare, poliţiştii au procedat la testarea conducătorului auto cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a indicat o alcoolemie de 2,16 mg/l alcool pur în aerul expirat", arată sursa citată.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea de probe biologice, conform actelor normative în vigoare.

În cauză poliţiştii au deschis un dosar de urmărire penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, urmărirea penală fiind efectuată sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.

