Un șofer de 44 de ani a făcut infarct la volan. ”Minunea” care i-a salvat viața

A făcut infarct la volan şi maşina, scăpată de sub control, s-a izbit de un gard în localitatea Lechința, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Printr-o şansă uriaşă totul s-a petrecut în apropierea unei staţii SMURD, iar medicii au venit degrabă i-au salvat viaţa şoferului.

Martorii povestesc că şoferul în vârstă de 44 ani care era singur în maşină a ieşit de pe drumul naţional şi a ajuns pe drumul comunal, cel mai probabil i s-a făcut rău şi a vrut să evite o tragedie. Nu a mai apucat să opreasca maşina la timp.

Bubuitura puternică i-a alertat pe localnici.

Băiat: "Eram pe terasă şi am auzit pe domnul cu maşina, am sunat la 112 şi când am venit aici omul era căzut din maşină, nu mai vorbea, era vânăt şi nu mai avea aer."

Bărbatul era conştient când au ajuns medicii, însă se vedea că este în suferinţa. După manevrele de resuscitare, bărbatul a fost stabilizat.

Cristina Răcilă, purtător de cuvânt ISU Bistriţa: "Echipajele de pompieri ajunse la fata locului au găsit un bărbat de 44 de ani în stop cardio respirator. Imediat a început procedura de resuscitare, din fericire, acesta a răspuns manevrelor. El a fost transportat la o clinică de specialitate din Târgu Mureş cu o ambulanţă SMURD"

Medicii îl menţin sub strictă supraveghere.