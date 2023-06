Un șofer drogat a lovit cu mașina un copil de 12 ani, în Târgoviște. Ce s-a întâmplat după

Un şofer de 28 de ani aflat sub influenţa unor substanţe psihoactive a accidentat, duminică, pe o stradă din Târgovişte, un copil în vârstă de 12 ani, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa.

"Poliţiştii au constatat că pe strada Laminorului, un pieton în vârstă de 12 ani, din Târgovişte, ar fi fost acroşat şi accidentat de un autoturism condus de un bărbat de 28 de ani. Pietonul a fost transportat la spital pentru investigaţii medicale. Totodată, conducătorul auto a prezentat un rezultat preliminar pozitiv pentru consumul unor substanţe psihoactive", precizează sursa citată.

Conform acesteia, în urma cercetărilor efectuate, şoferul a fost reţinut pentru 24 de ore, potrivit Agerpres.

Poliţiştii din cadrul Biroului Rutier continuă cercetările, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Sursa: Agerpres Etichete: , , Dată publicare: 25-06-2023 19:02