Un șofer beat și fără permis a gonit nebunește pe centura orașului Târgoviște până s-a oprit într-o autoutilitară

Beat şi fără permis, un şofer de 26 de ani a făcut prăpăd pe centura oraşului Târgovişte. Individul s-a urcat la volanul unei maşini sport şi a gonit nebuneşte, iar finalul cursei a fost surprins de camerele de supraveghere.

Pentru că nu a putut intra într-o depăşire, a frânat până a scos fum din roţi, dar a lovit în plin în autoturismul aflat în faţa sa.

Acesta a fost proiectat într-o autoutilitară ce venea din sens opus. În urma impactului, femeia aflată la volan a rămas încarcerată.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere pe centura oraşului Târgovişte se vede cum maşina sport frânează atât de puternic încât roţile fumegă, dar cel de la volan izbeşte autoturismul care circula în faţa lui, condus de o asistentă medicală, de 47 de ani. O altă cameră suprinde momentul în care maşina femeii este aruncată într-o dubiţă ce venea din sensul opus. În norii de fum se vede cum cel cu maşina sport încearcă să îşi piardă urma şi fuge de la locul accidentului

Impactul a fost atât de violent încât femeia de la volan a rămas încarcerată în autoturismul avariat.

Șoferiţa a fost preluată de echipajul de la ambulanţă şi a fost transportată către Unitatea de Primiri Urgenţe. Între timp, la faţa locului s-au mobilizat mai multe echipaje de la poliţie, iar şoferii implicaţi în accident sunt audiaţi.

Martor: Viteză foarte mare a şoferului cu BMW, probabil a văzut prea târziu Peugeotul roşu, a frânat, a intrat în maşina roşie pe care a proiectat-o pe contrasens, într-o dubă.

Imediat după ce a produs accidentul de circulaţie, tânărul a gonit cu maşina pe un câmp de la marginea oraşului Târgovişte, s-a împotmolit, nu a mai reuşit să îşi continue drumul şi a luat-o direct către oraş. Acolo a dat nas în nas cu poliţiştii care l-au încătuşat şi l-au dus la secţie.

Cioban: Fugea! Am zis că intră în animale! Fugea ca un disperat. Mi-am dat seama că ceva s-a întâmplat că e botul făcut praf la maşină.

Între timp, salvatorii le-au acordat ajutor celor răniţi.

ISU Dâmbovița: Au rezultat trei victime de sex masculin şi o persoană încarcerată de sex feminin, într-un autoturism. Au fost efectuate manevre de descarcerare, victima prezentând multiple fracturi la nivelul membrelor inferioare.

Şoferul bolidului se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. Aparatul etilotest a indicat de 0,76 miligrame alcool pur pe litru în aerul expirat. În plus, individul nu are permis de conducere. Pentru aceste două infracţiuni, dar şi pentru părăsirea locului accidentului riscă să îşi petreacă următorii ani în spatele gratiilor.