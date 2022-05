Un șofer a murit după ce a intrat cu autoturismul în plin într-un camion în Mehedinți. Bărbatul ar fi adormit la volan

StirilePROTV

Un șofer de 51 de ani a murit ieri, după ce a intrat cu autoturismul în plin într-un camion pe un drum din județul Mehedinți.

Bărbatul conducea o mașină de tip antemergător și însoțea un transport agabaritic, pe care îl preluase din vama Nădlac.

Din primele informații, se pare că acesta ar fi condus toată noaptea și ar fi ațipit la volan.

Accidetul s-a produs pe o porțiune de drum drept. Şoferul de 51 de ani a pierdut controlul volanului și a ajuns pe contrasens, unde a izbit violent vehiculul de mari dimensiuni. Conducătorul celui din urmă a spus că nu a mai avut cum să evite impactul.

Șofer: „Cu siguranță a adormit la volan. L-am văzut în câțiva metri, a venit în diagonală și a intrat. Am tras cât am putut dreapta, dar mai mult de atât nu am putut. L-a aruncat a venit direct sub roată.”

A fost nevoie de intervenția pompierilor pentru că bărbatul să poată fi scos din mașină.

Daniel Moți – ISU Mehedinți: „Intervenția a fost foarte dificilă deoarece persoana a fost grav prinsă între fiarele contorsionate ale autoturismului”.

Gabriela Ciocioană – purtător de cuvânt IPJ Mehedinți: „Din accident a rezultat decesul conducătorului autoturismului antemergător.”

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.