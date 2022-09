Un român a murit în Grecia, după o aventură riscantă. Declarațiile căpitanului care a salvat restul românilor

Din cauza vântului deosebit de puternic și a curenților, bărbatul s-a lovit de stânci și nu a mai putut fi salvat. Ceilalți români sunt şocaţi de cele întâmplate, dar teferi.

Există imagini din timpul căutărilor, din apropierea coastelor insulei greceşti Kefalonia. În urma incidentului despre care vorbește căpitanul unui vas autoritățile portuare au declanşat alerta. Aveau informaţia potrivit căreia nouă persoane au dispărut pe mare.

Cei nouă - femei și bărbați din România potrivit presei elene - au pornit pe plăci cu vâsle din zona Pesada, pe o mare extrem de agitată. Căpitanul care a ajuns cu ambarcaţiunea să primul la ei a confirmat pentru ȘtirileProTv că ai noştri au riscat enorm.

Mixalis Mesoloras, căpitan de vas, Kefalonia: "Am fost primul care a ajuns la plajă pe care se aflau românii, vremea era foarte rea, vântul foarte puternic, iar valurile erau uriașe. I-am localizat pe o plajă izolată, la care nu puteai ajunge cu mașina și am chemat poliția portuară care a salvat oamenii de acolo. I-am văzut pe plajă, cu plăcile în mâini, așa ne-am dat seama că sunt ok"

Căpitanul povestește că a găsit cinci oameni pe o plajă izolată, toți în stare bună de sănătate. Ceilalți patru au fost localizați pe o altă plajă. Unul dintre ei era inconștient aşa că salvatorii au încercat să-l resusciteze.

Fiica lui Mixalis: "Am fost informați că se lovise de stânci, când l-au scos deja înghițise multă apă, era și cald.. au fost circumstanțe oribile".

Bărbatul care avea în jur de 35 de ani nu a supraviețuit, potrivit publicației karvasaras.gr.

Mara Mastropavlos – româncă stabilită în Grecia: "Se scrie şi că orice încercare de a-l salva a fost inutilă. Ceilați opt nu au suferit traume"

Luna trecută, un alt turist român, în vârstă de 25 de ani, a murit în apropiere de Kefalonia, pe o plajă din Lefkada, după ce s-a mers să înoate cu un grup de prieteni.



Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 04-09-2022 19:00