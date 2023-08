Un român a cumpărat un BMW cu 14.000 de euro în Germania, dar după doar două zile a avut un șoc

Totul a început pe 19 iulie, când românul a găsit pe internet o mașină de vânzare în Koblenz, un oraș din Germania. A sunat la numărul de telefon din anunț, însă nu i-a răspuns nimeni până pe 22 iulie. Atunci, a reușit să ia legătura cu proprietara autoturismului.

„Pe data de 19.07.2023 am găsit o mașină pe Koblenz de vânzare. A, sunat câteva zile la aceasta mașină dar nu mi-a răspuns nimeni pâna în data de 22.07.2023! Am luat legătura cu acea persoană, am vorbit despre mașina, am negociat, am făcut un termen pe când aș putea ajunge. Am zburat cu avionul în data de 24.07.2023, a venit un fin de al tatalui meu să mă ia de la aeroport apoi am plecat de la Dortmund spre Koblenz, pe drum aproape de Koln am sunat doamna respectivă să îmi trimită locația exactă ca sa ajung la mașină”, a mărturisit bărbatul pentru alba24.ro.

Sursa foto: alba24.ro

După 5 minute a primit pe telefon locația, doar că aceasta figura în Belgia, nu în Germania.

„A zis că de dimineață, când să plece soțul ei la lucru, nu a mai pornit mașina lui si a mers cu mașina ei. Nu au fost foarte mulți kilometri până la Liege, Rue Nicolas Fossoul, și am mers să văd mașina", a mai povestit tânărul.

După ce a văzut mașina în realitate, românul a observat câteva zgârieturi care necesitau reparații, așa că a negociat prețul și a plătit în final 13.800 de euro.

„Am mai negociat ceva la mașină și am făcut târgul! De la 14.500 de euro am mai negociat 700 €, în total 13.800 €. Am bătut palma și am cumpărat mașina! Omul mi-a arătat buletinul, un ecuson de la gât cu același nume cum era în briful mare și briful mic. Seriile la mașină toate erau ok, și sub capota, și pe ușa din stânga. Nu mi-am dat seama deloc a fi ceva fals", a declarat românul pentru sursa citată.

Bărbatul s-a întors în Germania și, două zile mai târziu, a mers la primărie să facă tranzit pentru mașină, însă acolo a avut un șoc: autoturismul avea acte false.

„Miercuri, la ora 08:30 am mers la un birou să îmi platesc impozitul și asigurarea pe o lună la mașina apoi la primărie să îmi facă actele. La primarie am intrat am dat numerele, actele și mi-a zis omul să aștept afară 5 minute. După 5 minute a venit poliția! Apoi m-au luat la întrebari și mi-au zis că mașina are numere false și ca ramane la ei. Apoi m-au dus la poliție pentru declarații! Mașină cu acte false! Brief mare, brief mic hârtii toate ok încât nu mi-am dat seama ca e furată. Am verificat mașina și pe car vertical. Si nu a aratat ca fiind furată. De 1 luna jumate era furată mașina și poliția din Belgia și Germania nu a fost în stare să găsească mașina ca fiind furată!”, a mai precizat bărbatul păgubit.

Acum, acesta speră ca persoanele care i-au vândut mașina să fie identificate, iar el să își recupereze banii. Între timp, jurnaliștii de la Alba24 au descoperit, pe rețelele sociale, o postare a unui bărbat care spunea că i-a fost furată mașina din fața casei sale, din Belgia.

Sursa: Alba24 Etichete: , , , Dată publicare: 03-08-2023 18:37