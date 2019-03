Un proprietar a plătit 8.000 de euro pentru amenajarea grădinii. Ce are special

Odată cu venirea primăverii, înfloresc extrem de repede şi afacerile celor care se pricep să amenajeze grădini. Ca să vă faceţi o idee, pentru un metru pătrat aceştia cer şi 150 de lei.

Românii care îşi permit plătesc fără probleme, mai ales că plantele alese de ei au nevoie de îngrijire permanentă.

Grădina este cartea de vizită a unei case şi orice colţ de pământ poate să arate ca un mic paradis. Doar că asta nu se întâmplă peste noapte şi nici fără ajutor.

O grădină amenajată cu dichis l-a costat pe proprietar peste 8.000 de euro. Preţurile urcă sau coboară în funcţie de pretenţiile clientului: arbuştii din specii rare, florile exotice şi amenajările cu apă saltă semnificativ costurile.

Claudiu Dragomir, administratorul unei firme de peisagistică: „Preţul poate să ajungă în jur de 140-150 de lei per metru pătrat pentru amenajare, în care poate să intre tot felul de plante ornamentale, piatră, un iaz, un curs de apă.”

Citește și Copaci ciopliți la rădăcină, pentru a putea fi montate ornamentele comandate de primărie

Când vine vorba de tendinţe în materie de grădină, anul acesta se poartă tot ce e vechi. O bicicletă stricată, un scaun rupt sau o lădiţă de legume nefolosită se pot transforma în piese de rezistenţă.

Laura Dragomir, administratorul unei firme de peisagistică: „Se recondiţionează absolut orice găsim vechi într-o curte. Roata aceasta noi am umplut-o cu flori sau o stropitoare care a fost ruginită, am curăţat-o şi am vopsit-o."

Vedeți mai multe imagini în galeria foto.

Horticultorii spun că afacerea este în plină ascensiune în ţara noastră. Cei care caută o locuinţă nouă sunt mai uşor de convins dacă investitorul îi oferă un părculeţ lângă bloc, un rond de flori sub geam sau măcar o alee cu pomişori.

Liviu Pop, dezvoltator imobiliar: „Toţi dau o notă şi faptului că au spaţiu de recreere lângă casă, lângă apartament. Verdeață pe care noi o şi accesorizăm. Urmează să montăm şi aici un jacuzzi, mai multe şezlonguri de care se bucure toţi locatarii noştri."

Florin Pleș, peisagist: „Avem clienţi din rândul dezvoltatorilor imobiliari care, la predarea locuinţelor, sunt obligaţi să predea şi un spaţiu verde, cu gazon, cu arbori, cu tot ce trebuie, sisteme de irigat."

Odată amenajată, o grădină trebuie şi îngrijită, iar de asta se ocupă tot firmele specializate. Costa în medie 5 lei pe metrul pătrat ca să vină grădinarul de trei ori pe săptămână.

Specialiştii în domeniu spun însă că suntem mult în urma Occidentului. O familie din Vest alocă, în medie, de patru ori mai mulţi bani ca noi, pentru înfrumuseţarea casei şi a grădinii.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!