Concurs de amenajare a camerelor dintr-un cămin studenţesc. Pe locul 2, o cameră roz

Pro TV

În căminele Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi din Iaşi, studenţii şi-au reamenajat camerele, sau chiar le-au renovat complet. Totul în cadrul unui concurs ambiţios, care va răsplăti câştigătorii cu... cazare gratuită în acest an universitar.

Doi studenţi la Arhitectura au reuşit să se claseze pe primul loc cu cea mai inovativa camera. Simplitatea şi bunul gust le-au plăcut şi juraţilor.

"Au fost schimbări imense, că am avut tapet cu cărămidă şi a trebuit să îl dăm jos, am descoperit toate găurile care au fost date în pereţi cu bormaşina, le-am reparat, am dat cu var şi apoi a început design-ul”, povesteşte câştigătorul

În top se afla şi aceste studente, care au investit peste în camera lor peste 700 de lei. "Fiind fete, ne place rozul. Ne-am gândit să punem tapet, să facem mai drăguţ."

Pro TV

Într-o altă cameră, trei studenţi au decis ca după renovare să cumpere şi un brad Crăciun.

Juriul nu a fost însă foarte uşor de impresionat. Ai existat cinci criterii:decoraţiuni, curăţenie, investiţii, raport cost-investiţii şi creativitate. Toţi câştigătorii au primit cazare gratuită în anul universitar curent.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer