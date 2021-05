Un polițist spaniol s-a aruncat în apă pentru a salva viața unui copil migrant care se îneca

Juanfran Francisco Valle Ramírez a devenit erou în Spania. Polițistul a reușit să salveze viața unui bebeluș care era pe cale să se înece, informează Metro.

Micuțul este unul dintre copiii migranți salvați în ultimele două zile de echipajele de intervenție iberice în exclava spaniolă Ceuta din nordul Africii.

"Eram în apă, atenți la toți cei care credeam că se pot îneca. Am văzut o femeie cu un fel de plutitor de jucărie stând pe linia de plutire. La început, am crezut că pe spate ducea un rucsac, parcă cu haine în care să se schimbe, până când i-am văzut capul. Bebelușul era în apă. Am fugit spre ei. Partenerul meu, care avea o vestă de salvare a ajutat-o pe mamă, iar eu am luat copilul", a povestit, pentru niusdiairo.es, Juanfran Francisco Valle Ramírez.

Polițistul a spus că se confruntă cu astfel de operațiuni de salvare în fiecare zi, pentru că migranții aduc cu ei și copii cu vârste fragede.

"A trebuit să ajutăm foarte mulți pentru că se înecau. Aproape nimeni nu poate înota. Sunt tineri și adolescenți pe care îi vedeți trecând cum pot, dar puțini înotători adevărați. Nici nu putem scoate pe toată lumea din apă pentru că sunt prea mulți oameni în același timp. Trebuie să fim atenți la cei care ar putea să se înece sau sl cei care se află în pericol", a mai declarat bărbatul.

În ultimele zile, aproximativ 8.000 de migranți, dintre care 1.500 de minori, au traversat din Africa în Spania, potrivit autorităților iberice.