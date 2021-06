Un pod pietonal s-a prăbușit în Washington: Mai mulți oameni au fost răniți. VIDEO

Mai multe persoane au fost rănite, iar circulația a fost blocată complet, conform CNN.

Patru persoane au fost transportate la spital și nu sunt informații despre vreo persoană surprinsă sub dărâmături.

Echipele de intervenție au acționat pentru a atenua o scurgere de combustibil dintr-un camion prins sub podul dărâmat.

Nu se știe deocamdată cauza prăbușirii.

