„Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 24.4km SV de Focşani, 42.7km N de Buzău, 79.2km V de Brăila, 79.9km V de Galaţi, 94.4km SV de Bârlad.”

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului , în ziua de 18 noiembrie 2026, la ora 14:25:55 (ora locală a României), s-a produs în zona seismică Vrancea „un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adâncimea de 17.5 km”.

Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 a zguduit România în dimineața zilei de 18 noiembrie 2026

Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 a zguduit România în dimineața zilei de 18 noiembrie 2026, la ora 2 și 48 de minute.

Seismul, produs în zona Vrancea, a fost resimțit puternic în mai multe orașe, inclusiv în Capitală, dar și în Republica Moldova.

Două persoane au fost rănite după ce au fost lovite de obiecte de mobilier, iar alte câteva au suferit atacuri de panică.

17 oameni au sunat la 112, a anunțat STS. Este cel mai puternic cutremur din ultimii opt ani, spun specialiștii.

Cel mai puternic cutremur înregistrat în România în ultimii opt ani a fost încadrat, totuși, în categoria seismelor moderate. Pentru zona Vrancei, o astfel de magnitudine nu este neapărat neobișnuită.

Mircea Radulian, cercetător științific la Institutul Național pentru Fizica Pământului, a explicat pentru Știrile Pro TV de ce mișcarea a fost resimțită atât de intens. Specialistul spune că seismul a fost resimțit în acest fel pentru că s-a produs în adâncime, și nu la suprafață.