Muncitor, mort după ce s-a electroutat. Un martor la scenă a făcut criză de epilepsie

Tragic accident de muncă luni la Timişoara. Un muncitor care lucra la cablurile de telefonie şi date a murit în timp ce întindea fibra optică pe un stâlp. Cel mai probabil s-a electrocutat, spun anchetatorii.

În timp ce colegul acestuia suna după ambulanță, un tânăr care se afla în zonă şi a văzut întreaga scenă a încercat să-l ajute, însă, marcat de cele întâmplate, a făcut o criză de epilepsie.

E posibil să se fi curentat şi el, când a atins scara, susţin medicii. Ancheta va stabili firul evenimentelor.

Tragedia s-a produs la prânz. Bărbatul de 40 de ani reuşise să ajungă sus pe stâlp cu ajutorul unei scări şi începuse să lucreze.

Martor: "Eu am trecut acum jumate de oră lângă el, s-a urcat sus pe stâlp şi când m-am întors înapoi era domnul acolo sus şi a doua persoană lângă mine a picat. Odată a tremurat, foarte tare a tremurat şi a lăsat capul pe spate. "

Citește și Fostul mare antrenor Florin Halagian a murit la 80 de ani

La faţa locului au ajuns de urgenţă mai multe echipaje de salvare care l-au dat jos pe bărbat care rămăsese suspendat la înălţime.

Cosmin Hânju, ISU TIMIŞ: "La faţa locului erau două persoane inconştiente, una pe pământ şi cealaltă suspendată la aproximativ 7 metri.”

Carmen Ifrim, medic SAJ Timiş: "Am fost solicitaţi să intervenim când am ajuns am găsit doi pacienţi, unul cu sindrom confuzional, unul în stop cardio-respirator. O ambulanță de la noi în prezent resuscitează cu medic, iar celălalt va fi transportat la spital."

În ciuda manevrelor prelungite de resuscitare, bărbatul a decedat la spital. Cei de la Protecţia Muncii anchetează accidentul!

Ioan Pepu, ITM TIMIȘ: "ITM-ul a început o anchetă, în zilele următoare vom continua, vom întocmi un dosar şi vom stabili ce s-a întâmplat. Am înţeles de la colegul lui că avea o firmă personală că este contractant pentru întinderea cablului optic"

Tânărul de 26 de ani care a făcut criză de epilepsie este internat în stare stabilă la Spitalul Judeţean din Timişoara. Poliţiştii au dechis un dosar penal pentru ucidere din culpă