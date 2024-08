Un italian, reținut în după ce a înjunghiat doi bărbați în județul Botoșani. Ce a urmat după ce a încercat să fugă

Acum este cercetat pentru tentativă de omor, și conducere sub influența alcoolului. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Scenele șocante au avut loc duminică noapte în comuna Brăești, unde italianul, în vârstă de 36 de ani venise în vizită cu partenera lui, la rudele ei din România. Nu se știe de ce, ar fi sărit să-l bată pe un cumnat.

„Au venit copiii lui unchiu' speriați că italianul îl omoară pe tati. Am alergat, am ajuns primul, italianul era în mașină. Nu mi-am dat seama că are cuțit la el și a încercat să îmi dea la burtă și mi-a băgat cuțitul în picior. Am căzut jos a ajuns și taică-miu și lui i l-a băgat în partea stângă. A fugit de acolo și la 5 km s-a izbit într-un cap de pod”, a spus una dintre victime.

Cei doi răniți, tată și fiu, au avut nevoie de îngrijiri medicale, și au fost transportate cu ambulanța la spitalul din Dorohoi.

Tânărul a fost externat în scurtă vreme, însă tatăl său, rănit mai grav, a fost transferat la Spitalul din Botoșani și a rămas internat.

Între timp, agresorul a fost prins, după ce a intrat cu mașina într-un cap de pod, la 5 km distanță de locul scandalului.

Delia Nenișcu, purtător de cuvânt IPJ Botoșani: „Testat cu etilotestul rezultatul a fost de 0,71 mg alcool pur în aer, de asemenea barbatul a ieșit pozitiv și la testarea pentru subtanțe psihoactive”.

Luni după-amiază, cetățeanul italian va fi prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă.

