Escrocul l-a convins să facă mai multe transferuri de bani sub pretextul recuperării unei sume restante de TVA.

Polițiștii din județul Neamț au deschis o anchetă și încearcă acum să îl identifice pe autorul înșelătoriei.

”La data de 3 iulie, bărbatul ar fi fost apelat telefonic, de către o persoană necunoscută, care s-a recomandat a fi lucrător ANAF şi care sub pretextul că persoana vătămată ar trebui să recupereze o sumă de 4120 lei, TVA restant, de la o firmă pe care acesta o administrează, l-ar fi convins să transfere suma de 31.950 lei, din contul bancar al firmei pe care o administrează, într-un alt cont bancar”, au transmis, sâmbătă, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ.

Oamenii legii au solicitat blocarea sumei de bani și au deschis dosar penal pentru înşelăciune.

Poliţiştii recomandă cetăţenilor să nu facă transferuri de bani în urma unor apeluri telefonice chiar dacă persoana se prezintă drept reprezentant al unei instituţii publice sau bănci, să verifice întotdeauna identitatea apelatului, să nu comunicate date bancare, parole, coduri de autentificare sau coduri primite prin SMS unor persoane necunoscute.