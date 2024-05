Un incendiu le-a mistuit casa când au ieșit la plimbare, iar pompierii n-au avut loc cu mașinile pe drum

În Suceava, patru case au luat foc - de la o butelie de aragaz, spun pompierii. Iar la Vaslui, o femeie a privit neputincioasă cum îi arde locuința, în timp ce autospecialele nu puteau intra pe drumul prea îngust, iar hidranții nu aveau presiune.

Din fericire, nu au fost victime. Trei oameni care au făcut atacuri de panică au primit ajutor medical.

Proprietara casei ieşise la o plimbare, nu departe de casă, cu rudele venite în vizită de Paște. După un timp, s-a văzut fum în urma lor, dar s-au gândit că cineva face grătar. Când și-a dat seama de nenorocire, femeia s-a întors într-un suflet.

Vâlvătaia s-a extins în câteva minute, iar vecinii au stat cu teama că focul va ajunge şi la casele lor, construite la mică distanță unele de altele. Maşinile pompierilor nu puteau intra pe drumul prea îngust, iar hidranții din zonă nu aveau presiune.

Vecin: „Când am văzut, ne-am panicat și noi, am strigat la unul, la altul, ajutor, am dat telefon la 112 să vină salvările. Nu au putut să intre pe drumurile astea cum trebuie echipajele, Localnicii dacă respectau distanțele de drum și Primăria, era cu totul altceva. Vecinii erau cu copiii pe marginea pădurii, la aer curat. Au văzut că a ieșit puţin fum și odată a izbucnit în sus.”

Marius Stanciu, purtătorul de cuvânt al ISU Vaslui: „Incendiul se manifesta prin ardere generalizată la mansardă și acoperiş, existând pericolul de extindere la întreaga locuință și la o anexă gospodărească”.

Când și-a văzut locuința în flăcări, proprietarei i s-a făcut rău şi a fost dusă la spitalul din Vaslui, cu o ambulanţă Smurd. Soțul ei a aflat despre tragedie din Germania, unde lucrează de câţiva ani.

Localnic: „Ce a muncit omul ăsta, săracu, a făcut toată asta și acum a luat foc. Numai de la un scurt circuit, presupunem El a avut mansardă și ce era acolo, din lemn. Ce nenorocire, să îți arda casa.”

Pompierii urmează să stabilească de la ce a pornit incendiul.

În județul Suceava, patru locuinţe au fost cuprinse de flăcări uriașe în prima zi de Paște. Înteţite de vânt, ameninţau şi locuinţele din zona.

Alin Găleată, purtător de cuvânt ISU Suceava: „Pompierii paramedici SMURD au acordat îngrijiri medicale pentru două persoane, un adolescent de 15 ani, dar şi o femeie de 85 de ani. Amândoi au suferit atacuri de panică".

Incendiul a fost stins după trei ore. Pompierii spun că a pornit de la o butelie care scăpa gaz.

