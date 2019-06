Un fermier din Suceava le-a donat sătenilor toată recolta din acest an. Cât investise în ea

Supărat că nu a obținut prețul cerut pentru fructele din producția proprie, un fermier din județul Suceava s-a hotărât să le doneze.

Omul i-a chemat la el acasă pe săteni și le-a oferit producţia gratis. Localnicii s-au adunat bucuroși , dar spun că statul ar trebui să se implice mai mult pentru a-i ajuta pe fermierii români.

În urmă cu câţiva ani, un fermier a înfiinţat o cultură mixtă de nuci şi fructe de pădure. Când a vrut să le vândă, bărbatul s-a lovit de condiţiile distribuitorilor, care îi ofereau cinci lei pe kilogram, deşi el ceruse şapte. Mai mult, fructele trebuiau să fie deja culese şi să aibă minim 10 tone. În schimb, el avea doar trei tone. Supărat că nu a primit o ofertă mai bună, fermierul i-a chemat pe săteni să le culeagă şi le-a oferit gratis.

Sorin Baciu, fermier: "Am încercat să le vând. Am o lună de zile de când studiez piaţa şi am observat că faţă de anul trecut, anul ăsta o cădere foarte mare la preţ. La preţul ăsta, nu rămân cu nimic, rămân în pierdere."

Sătenii s-au adunat cu mic, cu mare şi au început să culeagă toată recolta. Din fructele de pădure culese ei fac compoturi, dulceţuri sau le păstrează la congelator pentru iarnă.

Citește și Un fermier din Brașov a obținut primul soi românesc de goji. Ce profit poate să aducă o cultură

Bărbat: "Prefer să mănânc, decât să culeg. Aşa-s de bune. Sunt extraordinare şi sunt bio. O să le pun la congelator ca să am toată iarna câte o caserolă mică."

Femeie: "Le culeg şi le pun la congelator şi am pe iarnă. Mai fac şi dulceaţă din ele. E acrişoară şi e foarte bună."

Femeie: "Păcat de munca lui că le-a pus, dar nu are unde să le dea."

Dacă nici anul viitor nu va găsi pe cineva căruia să îi vândă recolta, fermierul se gândeşte să o distrugă, în ciuda faptului că până acum a investit în ea aproximativ 5000 de euro.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!