Un elev cu probleme de discernământ din Botoșani s-a ales cu arsuri grave după un incident în sala de clasă

Un elev de 17 ani de la un liceu din județul Botoșani, s-a ales cu arsuri grave pe 20 la sută din corp după un incident în sala de clasă.

Deocamdată nu este clar dacă băiatul a fost incendiat de colegi ori dacă și-a dat singur foc având în vedere că are probleme de discernământ, potrivit tatălui său. Poliția a deschis o anchetă.

Incidentul, deosebit de grav, s-a petrecut luni, la Liceul tehnologic Nicolae Bălcescu din oraşul Flămânzi, la ora de educație tehnologică. Profesoara, care este și directoarea liceului, a ieșit din clasă câteva minute. Când s-a întors în sala de curs, nu i-a venit să creadă ce se întâmplase în lipsa ei.

Mihaela Ștefănucă, director Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu, Flămânzi: "Când am intrat, o parte dintre băieți fugiseră, iar apoi am văzut că unul era ars. După ce am chemat salvarea, am întrebat pe colegi ce s-a întâmplat și mi-au spus că el a făcut-o. Nu știu pe cine să cred, camere de supraveghere nu avem”.

Adolescentul a fost dus cu ambulanța la Spitalul Judeţean din Botoșani, iar de aici - transferat la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași. Tatăl băiatului spune că fiul sau avea probleme de integrare în comunitate din cauza unor probleme de sănătate.

Mihai Rădeanu, tatăl copilului: "E ars în zona gâtului și a pieptului. Copiii îl învață ce să facă, iar el face, dacă are probleme. Ce spun copiii, el face, execută, iar apoi ei dădeau vina pe el. Acum este stabil. Îl mai băteau colegii înainte, l-au umplut de câteva ori de sânge. În ultimul timp se înțelegea mai bine cu colegii".

Băiatul are arsuri de gradul 2 și 3 pe 20% din suprafața corpului, spun medicii. Acum este internat la secţia ATI a spitalului din Iași, sub supraveghere. Polițiștii s-au autosesizat şi au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.