Un cunoscut artist intră astăzi sub acoperire în propria companie: ”Sunt foarte apropiat de angajații mei”

Timp de câteva zile, acesta va munci în locațiile pe care le deține în România și Republica Moldova, va afla problemele din teren, va descoperi eroii necunoscuți care sunt dedicați companiei sale, iar la finalul călătoriei își va dezvălui adevărata identitate. O nouă ediție Șef sub acoperire este astăzi, de la ora 22:30, la PRO TV.

Fondată în 2005, în Republica Moldova, compania Dulcinella are acum peste 50 de cofetării, 3 fabrici și o cifră de afaceri de 2 milioane de euro. Când a intrat în acest business, Ion Paladi nu avea nicio experiență: ”Pe lângă muzică, mi-am dorit să am și un business. Atunci când am fost invitat să fiu în compania Dulcinella, am acceptat din prima. Sunt un șef atipic și sunt foarte apropiat de angajații mei, îmi place când vin în companie să fac poze cu ei, să-i îmbrățișez, să povestim, să fim cât mai aproape unii de alții...”, a spus acesta.

Timp de câteva zile, Ion Paladi își va schimba radical înfățișarea și va adopta o nouă identitate pentru a nu fi recunoscut de cei care lucrează la Dulcinella. Despre intenția de a intra deghizat printre angajați, Ion Paladi spune că este un exercițiu bun prin care vrea să vadă dacă echipa sa este pregătită pentru planurile companiei de dezvoltare: ”Vreau să intru sub acoperire pentru că ne dezvoltăm foarte bine și aș vrea să văd dacă oamenii noștri vor face față acestui proces de extindere, dar și pentru a-i ajuta pe cei care lucrează în companie”, a spus șeful sub acoperire.

Cât de greu îi va fi să ducă la bun sfârșit provocarea de a-și ține ascunsă identitatea, dar și cum vor reacționa angajații atunci când vor afla alături de cine au lucrat pentru o perioadă scurtă de timp, vedem în această seară, de la ora 22:30, într-o nouă ediție Șef sub acoperire. Emisiunea este disponibilă în avans pe VOYO.

Șef sub acoperire – Descoperă cine ești!

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 13-04-2023 14:07