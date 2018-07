Un crocodil uriaș a fost capturat în Australia. Era căutat de peste 10 ani

Reptila care îşi ducea traiul într-o populară destinaţie de vacanţă măsoară aproape cinci metri lungime şi cântăreşte jumătate de tonă. E cel mai mare exemplar prins până acum în această regiune.

Crocodilul, ajuns celebru datorită dimensiunilor impresionante, a fost capturat la doar 30 de km de un defileu unde turiştii înoată şi se plimbă cu barca. El va fi dus la o fermă pentru crocodili, unde în mod sigur va fi vizitat de o mulţime de curioşi.

Captured: A 1,300-pound crocodile that evaded rangers in Australia for years https://t.co/AFiHAVagnr pic.twitter.com/GTGHONpiWw