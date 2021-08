20.000 de lei pentru închirierea unui loc de parcare în București. „E un lucru pe care ţi-l doreşti”

20.000 de lei a oferit un bucureştean la o licitaţie pentru un loc de parcare în faţa blocului. Însă bucata de teren nu a trecut în proprietatea lui.

Rămâne a primăriei, iar câştigătorul licitaţiei doar şi-a cumpărat cu aceşti bani dreptul pe viaţă de a plăti o taxă anuală pentru a avea parcare de reşedinţă. Acum ţine pe locul respectiv o maşină care nu valorează atât de mult. S-a întâmplat în Sectorul 3 al Capitalei, dar criza de locuri de parcare este la fel de mare în tot oraşul.

Vitalie Cojocari, corespondent PRO TV: „Suntem în sectorul 3 al Capitalei în cartierul Ozana, unde acest loc de parcare s-a licitat pentru suma de 20 de mii de lei. Cam 4 mii de euro. Ca să înţelegeţi cât de mare este suma, trebuie să ştiţi că proprietarul a lăsat pe locul de parcare o maşină care costă la mica publicitate de două ori mai puţin"

De la începutul anului, Primăria Sectorului 3 scoate la licitaţie locurile de parcare pentru care s-au înscris mai multe persoane. Bătălia pentru locul respectiv a adunat patru cetăţeni care stau în blocurile din apropiere. Licitaţia a pornit de la 55 de lei şi a ajuns la.. "19.000. 20.000... O dată, de două ori, adjudecat."

După ce a plătit 20.000 de lei, câştigătorul îl poate ţine ocupat locul de parcare 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Bărbatul spune că pur şi simplu şi l-a dorit.

Reporter: Multa lume spune că este foarte scump...

Proprietar: „E mult sau puţin, şi nu ştiu ce să vă răspund. E un lucru pe care ţi-l doreşti. trebuie să plăteşti. nu stau de mult timp acolo şi de când m-am mutat, acesta este locul pe care am parcat. Am făcut solicitări şi alte solicitări, şi am vrut să-l obțin pe ăsta”

Reporter: Mașina costă de două ori mai puţin...

Proprietar: „Dar când am cumpărat-o, costa cât 2-3 apartamente."

Va plăti apoi 300 de lei anual ca să îşi parcheze maşina în faţa blocului. Asta dacă taxa de parcare de la primărie nu va creşte.

Regulamentul Primăriei Sectorul 3 stabilește şi condiţiile de concesionare:

Robert Negoiță, primarul sectorului 3: „Va beneficia permanent. Mai mult, poate să-l lase moştenire copiilor sau soţiei. Poate să-l transfere rudelor de gradul unu, cu condiţia că nu-şi schimbă domiciliu. Are maşina pe care are dreptul să o conducă şi are RCA şi ITP."

Dacă nu respectă regulamentul sau dacă nu plăteşte taxa, rămâne fără loc de parcare şi fără banii plătiţi la licitaţie. Dacă se fac lucrări în zonă, este obligat să-l elibereze. În acest caz, primăria fie îi oferă un alt loc de parcare, fie nu-i percepe banii pentru perioada în care nu-l foloseşte.

Vecinii au aflat cu surprindere despre suma uriaşă pe care cineva a fost dispus să o plătească pentru locul de parcare din faţa blocului lor.



Vecin: „Mare totuşi...”

Reporter: Ați da 20.000 de lei pentru parcare?

Vecin: „Nu."

Reporter: Câte pensii ar trebui să daţi pentru un asemenea loc de parcare?

Vecin: „Cred că pentru tot anul (...) Se ştie că este un domn cu bani, şi toţi profită."

Primăria Sectorului 3 spune că doar 1% din cei care participă la licitaţii oferă peste 2.000 de lei. Mai mult, există situaţii în care unii nu se prezintă, astfel că acum mai sunt câteva mii de locuri libere.

În sectorul 3 sunt 80.000 de locuri de parcare de reşedinţă.