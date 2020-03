Un bărbat infectat cu coronavirus a plecat de la spital cu taxiul. Ce a urmat

Procurorii din Suceava au deschis un dosar penal în cazul unui bătrân de 79 de ani, diagnosticat cu infecţie cu noul coronavirus.

El a plecat de la spital cu un taxi, deşi medicii stabiliseră ca el să fie transportat la domiciliu cu o ambulanţă specială, transmite Agerpres.

"În fapt, s-a reţinut că, la data de 29.03.2019, unei persoane de sex masculin din localitatea Văratic, oraş Salcea, judeţul Suceava, în vârstă de 79 ani, diagnosticat cu infecţie COVID-19, datorită evoluţiei favorabile a bolii, i-au fost întocmite documentele de externare din Spitalul Judeţean de Urgenţă Sf. Ioan cel Nou Suceava - Secţia de Boli Infecţioase, i-a fost prescris tratamentul medicamentos şi i s-a pus în vedere să aştepte, pentru a fi transportat la domiciliu cu o ambulanţă specială şi însoţit de echipajul medical. Potrivit actului de sesizare, acesta nu s-a conformat situaţiei impuse de către medicul curant şi, fără acordul personalului medical, a părăsit incinta Secţiei de Boli Infecţioase din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Sf. Ioan cel Nou Suceava şi a plecat către localitatea de domiciliu cu un autoturism taxi", se arată într-un comunicat al Parchetului.

Poliţia Oraşului Salcea efectuează în acest caz cercetări, in rem, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor.

