Un bărbat imobilizat la pat, iubit de toată lumea, a pierit ars de viu în Iași. ”În ce chinuri a murit, vă dați seama”

Acum trei ani a suferit un accident la locul de muncă și își ducea zilele din mila unor rude, care îl îngrijeau.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Incendiul a izbucnit aproape de miezul nopții, într-o casă din comuna Trifești, județul Iași. Bărbatul de 57 de ani era în pat și dormea în momentul în care încăperea a fost cuprinsă de flăcări. Focul uriaș au fost observat de vecinii care au dat alarma.

”Vecină: Era tot în flăcări. Din casă se auzea.

Reporter: Se auzeau pocnituri?

Vecină: Da. Era casa în flăcări, aici în față.. se vedeau mari".

Rudă: ”Știind că băiatul e bolnav, am ieșit afară, am văzut flacăra, vai de mine. Am ieșit în drum, nimeni, nimic. Jale era, nu avem cum să intru, nici într-un caz. Am luat repede telefonul, am sunat la 112, nu s-a putut face nimic. Și acum tremur, ferească Dumnezeu!".

Omul locuia singur și era îngrijit de un cumnat, care îl vizita zilnic și îi aducea de mâncare. Era imobilizat la pat de trei ani, de când a suferit un accident în timp ce muncea la o firmă de construcții din București. Medicii i-au pus atunci tije în ambele picioare, dar chiar și așa bietul om nu s-a putut deplasa.

Dan Zaharia, rudă: ”Era om cumsecade, foarte cumsecade. Foarte iubit, era foarte darnic, dădea de pomană la copii, la oricine".

Vecină: ”Era cuminte, un băiat cuminte. Era numai el singur, atât. Păcat, păcat, în ce chinuri a murit, vă dați seama”.

Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza unui coș de fum neizolat, spun pompierii.

