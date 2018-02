Un bărbat din Petroșani, care avea asupra lui 1500 de euro, a fost dat dispărut

Un tânăr de 34 de ani din Petroşani a dispărut fără urmă de mai bine de o săptămână şi nimeni nu mai ştie nimic de soarta lui. Bărbatul a plecat de acasă pentru a merge la muncă în Italia, dar ultimele veşti le-a dat din autogara Deva.

De aici ar fi trebuit să urce într-un autocar cu care să plece din ţară. A fost căutat de atunci în zadar de rude, prieteni şi poliţişti.

Florin Bulbucan a plecat de acasă pe 29 ianuarie dimineaţa. Avea la el 1500 de euro, bani cu care să trăiască până primea salariu. Tatăl sau spune că i-a atras atenţia în privinţa sumei cu care a plecat de acasă.

Ştefan Bulbucan - tatăl tânărului dispărut: "Eu atât am avut, puţină discuţie cu el dimineaţa- ba nu lua atâţia bani, ca e periculos, sunt fel de fel de oameni în autogară şi s-ar putea s o păţeşti. Era un om foarte calculat, nu strica bani, nu era beţiv şi nici nebun".

Ultima discuţie telefonică dintre Florin şi tatăl său a avut loc în momentul în care bărbatul era în autogara din Deva şi aştepta autocarul pentru a pleca din ţară. De atunci nimeni nu mai ştie nimic despre soarta să.

Ştefan Bulbucan - tatăl tânărului dispărut: "Am fost la Deva cu un grup de prieteni, cam 12 cu 2 maşini, l-am căutat în spatele gării, un kilometru în stânga, un kilometru în dreapta, nu am găsit nici un indiciu ca să ne dăm seama că a păţit ceva, că au aruncat aia hainele, trolerul sau altceva, nu am găsit nimic".



Poliţiştii au făcut şi ei verificări.

Comisar Dan Hortopan - Poliţia Municipiului Petroşani, IPJ Hunedoara: "Având în vedere faptul că acesta este pus în urmărire naţională, solicităm şi facem apel prin intermediul dumneavoastră la toate persoanele care pot da informaţii cu privire la localizarea acestuia să anunţe cea mai apropiată secţie de Poliţie sau să folosească telefonul mobil pentru apel gratuit la 112 pentru acest lucru".

Bărbatul are un metru 70 înălţime şi păr scurt, brunet. Când a dispărut, purta o haină galbenă din fâș şi pantaloni de culoare albastră.