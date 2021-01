Un bărbat din județul Neamț și-a găsit sfârșitul în locuința sa cuprinsă de flăcări

Un bărbat din județul Neamț și-a găsit sfârșitul, vineri dimineață, în propria locuință, cuprinsă de flăcări.

Locuia singur și nu a sesizat, cel mai probabil, că sunt probleme cu soba. Focul a ars mocnit, iar pompierii, care au reușit într-un târziu să intre, au descoperit doar trupul carbonizat.

În zori, un bărbat din comuna Tarcău, a dat alarma după ce a observat fumul. Mai mulți vecini au plecat spre gospodăria afectată. Flacările nu se vedeau încă în exterior, dar oamenii au fost precauți. S-au limitat doar la a-l striga pe vârstnic.

Vecin: „M-a anunțat la telefon cineva și am venit repede să strig la el, să văd dacă este în casă. Cine să mai răspundă. Probabil la ora aia era deja asfixiat. Eu nu mi-am dat seama ce foc este înăuntru, am văzut numai afară. Când am dat să intru în interior, a ieșit fum. Am strigat degeaba. După am pus mâna pe telefon și am sunat la 112. Erau plecate forțele din Bicaz."

După apel, mai multe echipe de pompieri din Piatra Neamț și Tarcău, dar și o ambulanță cu medic de la Bicaz, au plecat spre casa cuprinsă de flacări.

Irina Popa, purtător de cuvânt ISU Neamț: „La ajungerea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat în interiorul locuinței. Pompierii au găsit trupul carbonizat unui bărbat de aproximativ 65 de ani."

Cauza probabilă a incendiului nu a fost stabilită cu exactitate. Cea mai plauzibilă variantă este a jarului căzut din sobă.

Ancheta oficialilor va face lumină în acest caz.