O femeie de 82 de ani din Neamţ a murit carbonizată după ce i-a luat foc locuința

O femeie de 82 de ani din Neamţ și-a găsit sfârșitul azi-noapte în locuința ei, cuprinsă de foc.

Vecinii au încercat să o ajute, dar flăcările violente au stat în calea lor și nu au putut să o salveze pe bătrână.

Femeia, fostă călugăriță, după cum spun apropiaţii, locuia singură, iar alarma a fost dată de o vecină, puţin înainte de miezul nopţii.

Vecină: "Ieşea fum negru pe hogeag. Apoi am ieşit cu băiatul în grădină şi ieşea fum şi de sub tablă. Am luat lanterna şi când am deschis uşa a ieşit flacăra la noi şi am sunat la 112.".

Vecin: "Nu se putea deplasa. Îi duceam pensia în casă şi tot timpul ardea câte o candelă câte o lumânare".

Pompierii au intervenit imediat pentru a potoli focul.

Pompier: Am ajuns la locul intervenţiei cu 2 autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi o ambulanţă SMURD.

Reporter: Aveţi o cauză probabilă de incendiu?



Pompier: Foc deschis în spaţii închise.

După ce au stins flăcările, în una dintre camere, militarii au găsit trupul carbonizat al bătrânei.