Un bărbat a venit acasă și a aflat că familia lui l-a crezut mort și l-a îngropat. Cine era de fapt decedatul

Caz halucinant într-o comună din judeţul Iaşi. Un bărbat declarat mort şi îngropat creştineşte a venit acasă la familie, când aceasta se pregătea de pomană de 40 de zile.

Omul, în vârstă de 51 de ani, fusese dat dispărut de mama sa care nu mai primise de la el nicio veste timp de o săptămână. La câteva zile, într-o comună apropiată, a fost găsit un cadavru pe care rudele bărbatului l-ar fi recunoscut ca fiind cel dispărut. Toată povestea urmează să fie lămurită acum de autorităţi, care trebuie să-i facă iar acte celui declarat mort, dar şi să-l identifice pe adevăratul defunct.

Întâmplarea, scoasă parcă dintr-un scenariu din filmele lui Kusturica, a avut loc într-o comună din Iaşi. Bărbatul de 51 de ani a mers la muncă pe 25 octombrie într-o altă comună, fără să-şi anunţe mama sau alte rude că şi-a schimbat angajatorul.

Cum bătrâna de 80 de ani nu a avut nicio veste de la fiu timp de o săptămână, a anunţat poliţia că fiul ei ar fi dispărut. Pe 9 noiembrie, într-o comună învecinată, a fost găsit un bărbat mort, care se înecase, pe care rudele omului dat dispărut l-ar fi recunoscut ca fiind chiar Gabriel Luca. De aceea l-au şi înmormântat creştineşte în cimitirul din sat. Oamenii spun că s-au înşelat pentru că trupul necunoscutului era desfigurat. Acum, adevăratul dispărut, viu şi nevătămat, îşi contempla, şocat, propria cruce la cimitir.

Gabriel Luca, bărbatul declarat mort: "Am stat o lună acolo şi m-a dat dispărut. După aia am dat telefon şi am vorbit cu mama şi mi-a spus că m-a îngropat. Când am ajuns acasă eram îngropat, am fost ieri la cimitir, am văzut crucea acolo, am văzut tot. S-a întâmplat pentru că nu m-a recunoscut, a spus că sunt eu. M-a luat fratele de la morgă învelit, nedescoperit, în sac de ceolofan. l-au adus acasă, l-au ţinut de luni până joi."

Acum procurorii, ajutaţi de poliţişti încearcă să facă lumină în acest caz.

Mai întâi, instanţa trebuie să anuleze certificatul de deces emis pe numele bărbatului viu şi apoi să deschidă un nou dosar pentru deshumarea şi identificarea omului îngropat.