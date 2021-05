Un bărbat a dispărut fără urmă când pescuia la Hârșova. Nici scafandrii nu l-au găsit

Operaţiune de amploare pe Dunăre, în dreptul oraşului Hârşova, din judeţul Constanța! Scafandrii, pompierii şi medicii, ajutaţi de un elicopter, încearcă să găsească la această oră un localnic de 48 de ani care a dispărut marți dimineaţă, după ce a ieşit

Nimeni nu înţelege ce s-a întâmplat cu bărbatul, mai ales că în faţa acestuia era un alt prieten cu o barcă. Ambarcaţiunea celui dispărut a fost găsită cu motorul pornit într-o zonă cu stuf.

Pescarul de 48 de ani, care este proprietarul unui magazin alimentar în Hârşova, este de negăsit de dimineaţă de la ora 09.00. Singurul martor al incidentului este chiar prietenul celui dispărut. Amândoi au ieşit pe Dunăre, dar fiecare în propria barcă.



Irinel Camburu, martor: „Am plecat la 7 jumate, am trecut pe lângă el. El era oprit, am mers mai jos doi kilometri şi când m-am uitat nu mai era, nu am mai văzut barca. Mergeam uşor pe lângă pădure şi am auzit motorul, acolo barca era aşa, într-o parte. Am sunat la 112.”

Lt. Remus Grigore, comandant echipaj ISU: „Avem un echipaj de 5 scafandri şi 3 subofiţeri cu o ambarcaţiune b5. Scafandri au căutat la locul unde s-a găsit ambarcaţiunea, curentul este foarte puternic”

La faţa locului au ajuns şi scafandri de la ISU Dobrogea. Din păcate, aceştia nu au putut răscoli o zonă prea vastă.

Traian Lazarec, scafandru ISU Dobrogea: „Este o zonă foarte greu accesibilă, am început căutarea fix din punctul unde se afla barca. Am căutat în zona unde este doar stufăriş, am căutat doar cu costumul de neopren, dar când am ajuns la o adâncime de 5-6 metri, curentul era mult prea mare şi nu am mai putut înainta prin apă.”

Conform anchetatorilor, nu este exclus ca bărbatul să fi făcut infarct chiar în momentul în care conducea barca şi să fi căzut în Dunăre. Echipele de intervenţie sunt şi la această oră la faţa locului.