Un bărbat a dispărut după ce a intrat în Lacul Morii. Trupul său, căutat de scafandri

Mobilizare de forţe, aseară, în sectorul 6 din Capitală. Scafandri au căutat ore bune trupul unui băiat care ar fi intrat în Lacul Morii şi nu s-ar mai fi întors.

Chiar dacă pe malul apei au fost găsite haine şi o pereche de pantofi, pompierii nu au reuşit să îi dea de urmă.

Alarma s-a dat în jurul orei 19. Un apel la 112 anunţa că un băiat ar fi intrat în Lacul Morii din Capitală şi nu a mai ieşit. Pe mal au fost găsite doar nişte haine.

Femeie: "Au stat de vorbă două fete cu un poliţist şi i-ar fi spus că a fost un băiat cu ele şi a dispărut. Pur şi simplu nu l-au mai văzut. Şi pe urmă i-au văzut hainele pe jos, cum cobori înspre dig. Hainele, îmbrăcămintea, sunt acolo."

Scafandrii ajunşi la faţa locului au intrat în apă şi periază, pentru început, malul lacului, centimetru cu centimetru, în căutarea victimei. În scurt timp, au fost conturate mai multe ipoteze. Iar martorii nu exclud varianta unui apel fals.

Femeie: "Mi se pare o aberaţie să-ţi laşi prietenul în apă şi să pleci. fără să stai să avezi şi tu, sau să-i chemi părinţii, să vezi ce s-a întâmplat."

Femeie: "Cineva care se sinucide nu ştiu dacă se mai dezbrăca, îşi mai lăsa hainele acolo."

În schimb, autorităţile iau în calcul orice variantă.

Lt. col. Florin Gheorghe, ISU București: "Am fost solicitaţi pentru o posibilă tentativă de suicid, posibil persoană înecată. Lacul la această distanţă de aproximativ 20 de metri de mal are o adâncime de aproximativ 7 metri. Sunt condiţii dificile, vizibilitatea este zero la o asemenea adâncime."

Până la miezul nopţii pompierii au căutat pe o suprafaţă de aproximativ o mie de metri pătraţi, însă nu au găsit nimic. Oamenii legii continua cercetările.

