Un avion de pasageri s-a prăbuşit în Lacul Victoria din Tanzania: 15 persoane au fost salvate | VIDEO

TBC a precizat că 15 persoane au fost salvate până în prezent, dar nu se ştie câţi pasageri se aflau la bordul avionului Precision Air şi nici dacă au existat victime, scrie Reuters.

Aeronava, care plecase din capitala Dar es Salaam, „s-a prăbușit în Lacul Victoria în această dimineaţă din cauza furtunii şi a ploilor abundente", a relatat TBC.

Înregistrările video şi imaginile care au circulat pe reţelele de socializare au arătat avionul aproape complet scufundat, doar coada sa de culoare verde şi maro fiind vizibilă deasupra liniei apei.

„Am primit cu tristeţe vestea accidentului în care a fost implicat avionul Precision Air. Să fim calmi în acest moment în care salvatorii continuă misiunea de salvare în timp ce ne rugăm la Dumnezeu să ne ajute", a scris pe Twitter preşedintele Tanzaniei, Samia Suluhu Hassan.

Aeroportul Bukoba se află pe malul lacului Victoria, cel mai mare lac din Africa.

A #PrecisionAir plane #crashed into #Lake #Victoria in #Tanzania The plane was on a local flight from #Dar es #Salaam to #Bukoba. Previously, there were 49 people on board - 24 of them have already been rescued. pic.twitter.com/gMfo77VNnR