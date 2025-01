Un apel la 112 în județul Galați a anunțat prezența unui pui de urs. Animalul nu a fost găsit

Perimetrul a fost împânzit de jandarmi, pentru a vedea dacă sesizarea se confirmă sau nu. Animalul nu a fost găsit. Autorităţile spun că este posibil ca oamenii să fi confundat un câine de talie mare cu sălbăticiunea.

În maşină în care se afla bărbatul care a dat apelul de urgență mai erau alte trei persoane. Niciuna nu are nici cel mai mic dubiu că animalul văzut în apropiere de comuna Schela ar fi un pui de urs.



Constantin Stoica, martor: "Venea un pui de urs din dreapta, foarte agitat şi cu viteză foarte mare. Nu am realizat, ca fratele meu a zis "vine ursul, vine ursul!". Îi zic "n-are cum să fie urs". Până am oprit un pic maşina mai la vale a şi trecut strada. Nu era un câine flocos, nu era un bursuc!"

Totuşi, prezenţa unui urs în zona de câmpie este cel puţin neobișnuită. Niciodată, în județul Galați, nu a fost întâlnit acest animal, decât la zoo. Pentru a lămuri lucrurile au fost trimişi pe teren jandarmii.



Cătălin Bădin, Jandarmeria Galați: "Conform procedurii, a trebuit să trimitem în zona în care a fost făcută sesizarea un echipaj de jandarmerie, astfel încât colegii mei care au ajuns în zona deja participa la căutarea posibilului pui de urs."



După mai bine de două ore de căutări, în jurul localităţii Schela, de unde a venit apelul la 112, jandarmii au oprit căutările şi consideră că alarma a fost falsă.

Reprezentanții Asociației Vânătorilor spun că nu au întâlnit niciodată urși în județul Galați. Au existat zvonuri, în urmă cu doi ani, că ar fi apărut un exemplar lângă o pădure, în marginea unei localități învecinate cu județul Vrancea. Dar nu au fost confirmate.



Adrian Alexandru, director AJVPS: "În zona noastră, aici, nu. Probabil că cei care au semnalat autorităţilor prezenta ursului în zona au confundat acest animal cu vreun câine sau poate cu vreun viezure."

Căutările au fost, în cele din urmă, întrerupte. Localnicii au fost, totuşi, sfătuiți să fie prudenți și să anunțe autoritățile în cazul în care se întâlnesc cu animalul.

