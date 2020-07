Un angajat al unei terase de pe litoral, bătut crunt pentru niște șervețele. Cine a fost agresorul

Un angajat al unei terase din Costinești a fost bătut crunt de un fost campion mondial la WuShu, disciplină a artelor marțiale chinezești.

Suspectul a răbufnit, deranjat că tânărul vrea să ia șervețele de pe tejgheaua barului. L-a lovit cu picioarele și pumnii și aproape că l-a lăsat fără suflare. Șocant este că individul și un prieten care îl însoțea au petrecut până la sosirea Poliției ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Camerele de supraveghere ale localului suprind momentul în care angajatul trece pe lângă cei doi petrecăreți. Fostul sportiv începe să-l lovească fără milă. Sub ploaia de lovituri, băiatul se prăbușește. Inexplicabil, revine în locul în care a fost atacat, unde un alt individ, prieten cu agresorul, îl doboară cu pumnul.

Reporter: „Am văzut că unul te-a lovit prima oară, apoi te-a mai lovit cineva.”

Victimă: „Da, da și jos, când am căzut jos, celălalt m-a călcat! Am mandibula ruptă! Eu sunt angajat la acea discotecă, sunt agent de securitate, iar când m-am dus la bar să iau niște șervețele, aceste două persoane erau acolo și eu când am pus mâna să iau șervețelele brusc m-a luat la bătaie! Deci fără să discutăm nimic, nici să ... absolut nimic! Aiurea!”

De parcă nimic nu s-ar fi petrecut, cei doi bătăuși au continuat să se distreze. I-a încurajat, probabil, și faptul că, aparent, lumea n-a intervenit. Totuși, mai mulți martori au sunat la 112. Între timp, victima a fost dusă afară.

Marian Petre, administratorul discotecii: „N-a deranjat pe nimeni. Se vede pe cameraă, pe filmare. A trecut pe lângă ei doi, doi clienți sau ce au fost și l-au luat la bătaie. Nu au văzut nici ospătarii. Doar o fată a văzut ceva, că a fost chestie de o jumătate de minut, nici nu au avut timp să vadă. În localitate au mai făcut.”

Reporter: „Sunt violenți de fel?”

Marian Petre: „Sunt violenți!”

Principalul suspect este o veche cunoștință a polițiștilor. La scurt timp după ce a câștigat titlul de campion mondial de WuShu, a fost cercetat pentru fapte de tâlhărie. În 2010 și în 2014, mai mulți comercianți din Costinești au depus plângeri împotriva lui.

Purtător de cuvânt IPJ Constanța: „Polițiștii din cadrul stațiunii Costinești au deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii publice. La acest moment polițiștii desfășoară cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor persoanelor implicate în eveniment.”

Totuși, până în prezent, anchetatorii nu l-au reținut pe agresor. Fostul sportiv nu a putut fi contactat pentru a oferi un punct de vedere.