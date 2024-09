Ucraina a lansat un atac masiv asupra Rusiei. Moscova anunță că a doborât 144 de drone. Zeci de zboruri au fost suspendate

Potrivit Ministerului rus al Apărării, majoritatea dronelor ar fi fost doborâte pe teritoriul regiunii Briansk - 72.

De asemenea, 20 de drone ar fi fost doborâte deasupra regiunii Moscova, 14 deasupra regiunii Kursk, 13 deasupra regiunii Tula, 8 deasupra regiunii Belgorod, 7 deasupra regiunii Kaluga, 5 deasupra regiunii Voronej, 4 deasupra regiunii Lipeţk şi una deasupra regiunii Oriol, a transmis Ministerul rus al Apărării, relatează Ukrainskaia Pravda şi Reuters.

4. 144 drones is a lot! Given Russia's history of downplaying Ukrainian drone numbers or denying their presence entirely, 144 is likely the lower bound. In Ukraine, I've heard estimates as high as 300 during recent attacks, while Russia reported just over 100 4X pic.twitter.com/AjEYD2Tnhj

— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) September 10, 2024

Ministerul rus al Apărării nu a raportat, aşa cum face de obicei, nicio consecinţă a atacului.

Anterior, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, declarase că în cursul nopţii, 14 drone care zburau spre capitala rusă au fost doborâte. Presa rusă a informat că aeroporturile Şeremetevo, Domodedovo şi Vnukovo au fost închise şi zeci de zboruri au fost suspendate.

Locuitorii din Ramenskoe, un district de lângă Moscova, au relatat că epava uneia dintre drone a lovit o clădire rezidenţială înaltă şi acolo a izbucnit un incendiu. Ulterior, au existat informaţii despre alte două clădiri care ar fi fost lovite de resturi de drone. Canalele de Telegram SHOT şi Baza din Rusia, care sunt apropiate de serviciile de securitate ale Rusiei, au postat videoclipuri cu flăcări ieşind dintr-o clădire rezidenţială cu mai multe etaje, afirmând că cinci apartamente au fost distruse în atacul unei drone în Ramenskoe, potrivit News.ro.

More footage of the #Ukranian drone attack on suburbs of #Moscow resulting in damage to apartment buildings and death of the residents.

Those #Russians that had any doubt regarding #Russia's actions in #Ukraine now all doubt has been removed. pic.twitter.com/2HzH5JHRO7 — Arthur Morgan (@ArthurM40330824) September 10, 2024

În plus, aeroportul Jukovski de lângă Moscova a fost avariat, iar Sobianin a declarat că operaţiunile de stingere a incendiilor sunt în curs de desfăşurare la aeroport. Autorităţile din alte regiuni ale Rusiei au raportat, de asemenea, atacuri cu drone.

Potrivit Reuters, oficialii ruşi au declarat marţi că valul de drone care au vizat capitala rusă au ucis o femeie de 46 de ani, au rănit mai multe persoane şi au forţat suspendarea a peste 30 de zboruri. De asemenea, câteva zeci de persoane au fost evacuate în centre de cazare temporară.

Autorităţile din regiunea Tula, care se învecinează la nord cu regiunea Moscova, au declarat pentru agenţia rusă de presă de stat că resturile unei drone au căzut pe o instalaţie de combustibil şi energie, dar că „procesul tehnologic” al instalaţiei nu a fost afectat.

Industria internă a dronelor din Ucraina a crescut rapid, iar Kievul a intensificat atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice, militare şi de transport din Rusia.

Last night, Ukraine's long-range kamikaze drones attacked Moscow (Russia). Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo and Zhukovsky airports stopped working. According to the Russian defense ministry, all drones were destroyed. The debris of downed drones hit 3 apartment buildings. pic.twitter.com/YdPXT7bbtK — BREAKING NEWS: UKRAINE (@MrFukkew) September 10, 2024

Atacurile de marţi urmează unei avalanşe de drone lansate de Ucraina la începutul lunii septembrie, care au vizat în principal instalaţiile energetice şi electrice ale Rusiei.

Atacurile au loc într-un moment critic al războiului, Rusia continuând ofensiva în estul Ucrainei, în timp ce încă se străduieşte să expulzeze din Kursk forţele Kievului, care au trecut graniţa sa de vest printr-o incursiune surpriză în luna august.

Ucraina a făcut presiuni asupra Statelor Unite pentru a obţine permisiunea de a utiliza arme mai puternice, furnizate de Occident, pentru a provoca pagube mai mari în interiorul Rusiei şi pentru a reduce capacitatea Moscovei de a-şi continua atacurile asupra Ucrainei, pe care a invadat-o în februarie 2022.

Dată publicare: 10-09-2024 09:00