Ucisă de TIR pe o trecere de pietoni din Târgu Mureș. Imagini cutremurătoare surprinse pe un bulevard din oraș

Se pare că şoferul nici măcar nu a văzut femeia, astfel că aceasta a fost târâtă zeci de metri.

Atenţie, urmează imagini şi detalii care vă pot afecta emoţional.

Accidentul s-a petrecut pe unul dintre cele mai aglomerate bulevarde din orașul Târgu Mureș. Femeia în vârstă tocmai începuse să traverseze pe trecerea de pietoni, când a fost lovită din plin de camion.

Asta deși trecerea de pietoni este semnalizată. Femeia a fost prinsă sub camion şi târâtă pe șosea aproape 100 de metri.

La fața locului a ajuns și un ehipaj medical, însă femeia nu a mai putut fi salvată. Șoferul de 45 de ani este din Sălaj. A fost verificat cu aparatul etilotest și nu consumase alcool sau substante interzise.

Zona este foarte intens circulată, spun oamenii revoltați. Aceştia îşi doresc instalarea unui semafor, pentru a nu se mai întâmpla accidente.

Localnic: „E destul de mare traficul, pentru că dacă Mureșul nu are o rută ocolitoare, toate TIR-urile vin pe aici, toate mașinile. Mă gândesc cum TIR-ul are așa înaltă cabina nu are cum să ia în față, poate nu lo văzut și pentru aia a luat așa distanță mare".

Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , Dată publicare: 17-02-2023 07:28