Turmă de oi pe un drum național, secerată de două mașini. Ciobanii le-au mânat noaptea pe carosabil

StirilePROTV

Imagini cumplite, seara trecută, pe un drum național din județul Dâmbovița. Două autoturisme au intrat într-o turmă de oi și multe au murit pe loc.

Prima mașină a fost grav avariată în urma impactului, iar autovehiculul care venea din spate nu a mai reușit să frâneze la timp și, la rândul său, a lovit animalele.

O pasageră în vârstă de 21 de ani a fost rănită și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Cei doi şoferi, de 44 şi 22 de ani, mergeau în aceeaşi direcţie. Afară se înserase, iar zona era neiluminata. Doi ciobani au vrut să traverseze strada cu oile, fără să realizeze pericolul la care se expuneau, din cauza traficului.

Ștefan Coman, şofer: „Era un domn în faţa mea, care mergea cu 70-80, în faţa lui au apărut nişte oi pe carosabil. Nu a frânat la prima oaie, la a doua oaie când a luat-o s-au aprins becurile stop. Şi atunci l-am luat pe câmp. Nu mi se pare normal ca oile să fie noaptea pe carosabil, întuneric şi nu le vezi”.

Din păcate, aproape 20 de oi au murit pe loc din cauza accidentului. O tânără, de 21 de ani, pasageră în autoturismul din spate, a suferit mai multe răni şi a fost dusă cu ambulanţa la spitalul judeţean din Târgovişte, unde a primit îngrijiri medicale.

Violeta Nicolae, pasageră: „Mergeam liniştiţi şi din faţă am văzut o maşină care a frânat. În faţa noastră au apărut nişte oi, am trecut peste oile alea, am intrat în persoana din faţă, după au mai intrat nişte oi sub roţi. Un domn a trecut cu oile pe şosea, dar nu era nicio lumină”.

Cei doi ciobani i-au acuzat pe şoferi că ar fi mers cu viteză prea mare. Poliţiştii le-au explicat că doar o expertiză poate stabili acest lucru, însă cert este că ei nu aveau ce să caute cu turma de oi pe drumul naţional.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. În plus, proprietarul animalelor va fi sancţionat pentru nesupravegherea acestora.