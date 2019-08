Turiștii ignoră steagul roșu și se avântă în valuri. Un tânăr a dispărut în mare, la Olimp

Steagul roşu flutură marți în sudul litoralului, însă turiştii ignoră pericolul şi se avântă în apă.

La Olimp, un tânăr de 24 de ani este de negăsit după ce a fost tras de curenţi în larg, iar la Eforie salvatorii au scos zeci de oameni din valuri. Din păcate, mulţi nu-şi dau seama că riscă enorm.

Un individ supărat că nu e lăsat să înoate a lovit un salvamar.

Deşi nu ştia să înoate, un tânăr de 24 de ani din Târgu Jiu a ignorat steagul roşu ridicat de salvamari pe plajă din Olimp şi a intrat în apă. Un bărbat l-a văzut că se zbate în valuri, dar a nu a reuşit să ajungă până la el.

Martor: „A intrat în apă şi l-a dus mai în larg, se vedea capul puţin. Şi după nu s-a mai văzut. S-a dus cineva după el, dar erau valuri mari, curenţii puternici şi s-a reîntors.”

Martor: Am văzut pompierii aici, erau 2 băieţi în apă unul a ieşit şi al doilea s-a înecat. Unul ar fi ieşit şi unul nu. Toată ziua a fost aşa agitată. Ieri a fost ok. Numai azi a fost foarte agitată.”

Reporter: Dumneavoastră v-aţi avântat în apă?

Martor: Nu nu. Ştiu să înot, dar nu am curajul să mă duc prea departe.

Grav este că prea puţini îşi dau seama cât de important este să respecte semnificaţia steagului arborat pe plajă.

Şi în Eforie, imaginile filmate de un martor suprind momentul în care salvamarii se străduiesc să aducă la mal turiştii luaţi de curenţi. Mulţi se simt încrezători dacă au un colac sau o saltea gonflabilă, dar acestea sunt extrem de riscante atunci când marea este furioasă. În timp ce salvatorul aducea un bărbat la mal, alt turist se îndrepta nepăsător spre larg.

Câteva minute mai târziu, tot la Eforie, un tată şi fiica acestuia sunt luaţi de valuri cu tot cu colacul pe care pluteau. Salvamarul ajunge la ei cu un skyjet, prinde fetiţa cu greu şi o urcă în ambarcaţiune.

În nebunia generală, nemulţumit că e oprit să se avânte în larg, un bărbat a lovit un salvamar. Poliţiştii chemaţi în ajutor îl cercetează acum.

Şapte persoane s-au înecat pe litoral de la începutul sezonului estival.