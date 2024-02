Tudor Chirilă, despre cazul lui Iulian Dumitrescu: „Nu știu dacă realizăm ce bale curg la PNL și PSD după primăria București”

„Băiatul ăla Iulian Dumitrescu ar trebui să fie propunerea PNL la București. Omul pare să fie capabil de fapte mari. E nevoie de blocuri pe spații verzi, e nevoie de borduri, de festivaluri, e nevoie de reconstrucție, de terase în parcuri cu muzică pånă la 4 dimineața, e treabă multă, e nevoie de azile de bătrâni, sunt fonduri europene de absorbit.

Nu știu dacă realizăm ce bale curg la PNL și PSD după primăria București. Dacă la divizia județ se fură așa, cum să lași tu din mână ditamai Champions League?”, a scris Tudor Chirilă.

Iulian Dumitrescu, plasat sub control judiciar

Președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, suspectat că ar fi luat mită milioane de euro, a fost plasat joi seară sub control judiciar. În plus, are interdicția de a își exercita funcția în următoarele 60 de zile. Potrivit anchetatorilor, politicianul este bănuit și că ar fi ascuns de inspectorii de integritate venituri de milioane de lei, care i-ar fi intrat în conturile personale.

În afacerile investigate de procurorii DNA ar fi implicați și sora și cumnatul lui Dumitrescu.

După aflarea deciziei, Iulian Dumitrescu a anunţat că va demisiona din funcţiile deţinute în PNL - prim-vicepreşedinte al partidului şi preşedinte al filialei din Prahova.

Anchetatorii au făcut joi dimineaţa percheziţii la 19 adrese din Bucureşti, Ilfov şi Prahova, inclusiv la sediul unei instituţii publice.

Procurorii anticorupție au descins de dimineață și în locuința lui Iulian Dumitrescu. Este vorba despre un apartament de 800 de metri pătrați pe care președintele CJ Prahova l-a închiriat într-un complex rezidențial de lux din nordul Capitalei și pentru care, potrivit unor surse apropiate de anchetă, ar plăti lunar 6.000 de euro.

Președintele Consiliului Județean Prahova este bănuit că ar fi primit mită peste 16 milioane de lei prin intermediul unor afaceri cu firme care ar fi câștigat contracte publice, inclusiv cel de construcție a centurii ocolitoare a orașului Mizil.

