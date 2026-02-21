Ninge viscolit de mai multe ore, așa că trenurile ajung cu întârziere în Gara de Nord din Capitală. În gară, peroanele sunt goale, cu excepția călătorilor care tocmai au sosit. Nu e nimeni pe peron care să aștepte afară trenul.

Vântul este destul de greu de suportat. Sunt însă sute de persoane care așteaptă în interiorul gării ca trenurile pentru care și-au cumpărat bilet să plece spre destinație. Am văzut întârzieri mari la garnituri care vin dinspre Constanța, Giurgiu, Târgu Jiu. Însă cea mai mare întârziere acumulată până acum este la un tren care vine în București dinspre Craiova.

Are mai bine de trei ore de întârziere. Călătorii ar fi trebuit să ajungă în Capitală la ora 9:34 iar la ora 13:00 trenul nu a ajuns în gară, potrivit reprezentanților CFR. Neplăcerile sunt cauzate de cantitățile mari de zăpadă de pe liniile de cale ferată, care îngreunează traficul, dar și de vizibilitatea extrem de redusă de pe anumite porțiuni.

Și cu toate că au intervenit mai multe echipaje azi-noapte pentru degajarea zăpezii de pe liniile de cale ferată, iată că acest viscol îngreunează situația. Așadar, călătorii sunt sfătuiți să își ia un timp mai lung pentru deplasare și să fie atenți la informațiile care sunt afișate în gări, dar și pe site-ul CFR. Mai ales că meteorologii anunță că vremea se va menține rea și în orele următoare.