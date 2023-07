„Nu am băut apă ca să aibă copilul”. Reacția unei femei cu un copil de 2 ani, după ce trenul a avut o întârziere de 7 ore

Pasagerii au așteptat în vagoane fără să știe când vor ajunge la destinație. Mulți au rezistat doar cu gândul că ajung la mare și începe vacanța și pentru ei.

Rupți de vijelie, mai mulți copaci și stâlpi au căzut pe calea ferată și au blocat numeroase trenuri. Garniturile au acumulat întârzieri de mii de minute, iar călătorii au ajuns la limita răbdării.

Planurile a sute de călători au fost date peste cap și mulți dintre aceștia care ar fi trebuit să ajungă la mare au pierdut deja o zi de vacanță. La ora 14.00 pe tabela de sosiri erau șapte întârzieri anunțate cu zeci de ore cumulate. Cea mai mare întârziere a fost de 660 de minute. Este vorba de trenul care ar fi trebuit să ajungă la București de la Arad în jurul orei 7 dimineața”.

Peste zi, întârzierile s-au majorat în loc să scadă. Oamenii care au mers cu un tren de la Arad, al unui operator privat, au povestit că doua ore nu au avut nici lumină, nici aer condiționat și nimeni nu le-a spus ce se întâmplă. În cele din urmă au primit apă, cafea, un corn cu ciocolată și scuze, care însă nu i-au mulțumit pe pasagerii deja nervoși.

Pasager: „Trist și foarte neplăcut, toată lumea stresată, copii mici, mulți s-au dat jos din tren, au plecat cu ocazii. O întârziere fantastică de mare. Nu am avut de unde să ne cumpărăm mâncare în tren. Stăm și așteptăm să ajungem”.

Supărați au fost și pasagerii care au plecat tot din Arad cu un tren al CFR Călători și au ajuns cu o întârziere de 420 de minute la București.

Femeie: „Vă dați seama cum supraviețuim cu copilul, era să ni se termine și apa, nu am băut noi apă că să aibă copilul să putem să îl hidratăm, nu?”

Reporter: „Ați venit cât de cât pregătiți?”

Femeie: „Am venit, dar nu pentru așa întârziere, vă dați seama că trebuia să ajungem la 8:30 în Constanța și noi ajungem la ora 16:30, am plecat la ora 6 din Arad și cu copil de 2 ani, deci e groaznic”.

Femeie: „Foarte lung, niciodată nu a fost atât de lung.Am pierdut o zi de plajă. Am zis că venim cu trenul la cușetă că e mult mai OK Noi venim de ani de zile, dar nu am pățit așa ceva.Toată lumea-i agitată și sunt și cu copii mici”.

CFR Călători și Infrastructură, dar și operatorul privat se scuză pentru aceste întârzieri și spun că au fost provocate de vremea rea.

Bărbat:„Nu e în regulă ce se întâmplă, ar trebui investiții mult mai mari în transportul feroviar”.

Și trenurile care veneau de la Brașov spre Capitală au avut zeci de minute întârziere după ce o garnitură a lovit mortal un bărbat.

Dată publicare: 22-07-2023 19:20