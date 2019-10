Tren de călători deraiat din cauza unui șofer inconștient. Ce a vrut să facă

Un tren de călători a deraiat în județul Dâmbovița, din cauza unui șofer inconștient, care a vrut să traverseze cu tirul calea ferată înaintea locomotivei.

Manevra nu i-a reușit, iar camionul a fost izbit în plin. Linia a fost blocată câteva ore, până când trenul a fost pus din nou pe șine.

Camionul era plin cu materiale de construcții. În drum spre depozit, șoferul grăbit a încercat să treacă linia ferată chiar înaintea locomotivei care se apropia. Mecanicul susține că ar fi claxonat insistent, dar în zadar. După impact, trenul a sărit de pe șine.

Petre Cojocaru, martor: „Eram în tren. Am auzit o bușitură, am văzut mecanicul fugind din cabină, am luat-o și eu la fugă. Am căzut jos. E deraiat trenul. Cred că nu s-a asigurat șoferul.”

Localnic: „Am auzit o bubuitură. Probabil s-a oprit pe calea ferată. De obicei se oprește la calea ferată. N-am văzut pe cineva să treacă fără să se asigure.”

La fața locului s-au mobilizat mai multe echipaje de la ambulanță, pompieri și poliție. Din fericire, toți călătorii aflați în tren au scăpat fără răni. Acum polițiștii trebuie să stabilească din ce cauză șoferul nu a oprit înainte să traverseze calea ferată.

Călătorii au fost preluați de microbuze și conduși la destinație.

Eduard Telea, purtător de cuvânt ISU Dâmbovița: „Trenul este deraiat de pe șine, iar tirul a fost afectat, respectiv încărcătura cu BCA este căzută în afara tirului."

După câteva ore, trenul a fost așezat pe șine cu o macara. Societatea pentru care lucrează șoferul tirului va fi nevoită să suporte toate pagubele produse.

