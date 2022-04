Trei oameni, printre care un copil, au murit, în urma unui grav accident pe A1. Șase vehicule și 22 de persoane, implicate

Opinia Timisoarei

Şase autovehicule au fost implicate, vineri, într-un accident rutier care a avut loc pe autostrada A1 Timişoara - Deva. Trei persoane, printre care şi un copil, au murit, iar alte trei sunt rănite. Traficul rutier este blocat.

În accidentul produs pe autostrada A1, în zona localităţii Margina din judeţul Timiş, pe sensul de mers spre Deva, au fost implicate 22 de persoane. Şase maşini s-au ciocnit, printre care două microbuze, conform News.ro.

La fața locului a intervenit şi un elicopter SMURD. Echipajele de salvatori au ajuns în zonă, iar pompierii au început descarcerarea victimelor aflate în maşini.

Potrivit ISU Timiş, în accident au decedat trei persoane, printre care un copil, şi alte trei au fost rănite.

Traficul în zonă este complet blocat.

„In cursul acestei zile, 15 aprilie a.c., in jurul orei 15:00, politistii au fost sesizati sa se deplaseze la un accident rutier care s-a produs pe autostrada A1 in zona localitatii Margina, din judetul Timis, in care ar fi implicate 6 autovehicule, printre care 2 microbuze. In urma evenimentului rutier, din nefericire, a rezultat decesul a 3 persoane (un barbat, o femeie si un baietel de 2 ani), si ranirea a altor 4 persoane (3 barbati, printre care un minor de 12 ani si o femeie). In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, cercetarile fiind continuate in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor producerii accidentului„, transmit reprezentantii IPJ Timis, citați de Opinia Timișoarei.