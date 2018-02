Trei muncitori, răniți în timpul unei intervenții la o conductă de gaze

Ziarul Piatra Neamț

Trei angajaţi ai unui operator de gaz din municipiul Piatra Neamţ au suferit arsuri de gradul 1, după ce au intervenit pentru obturarea unei fisuri la o ţeavă de gaz la care a izbucnit un incendiu în timpul intervenţiei.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ, vineri, trei muncitori ai unui operator de gaz din municipiu au fost răniţi în timpul unei intervenţii, scrie News.ro

”Operatorul de apă efectua lucrări în zonă, iar muncitorii au lovit conducta de gaz cu buldoexcavatorul fisurând conducta de gaz. Au solicitat o echipă de la operatorul de gaz care a mers la locul evenimentului încercând să obtureze fisura, dar din cauza manevrelor efectuate s-a produs incendiu”, transmit reprezentanţii ISU Neamţ.

În urma incendiului trei persoane, angajaţi ai operatorului de gaz, au suferit arsuri. O victimă are arsuri de gradul întâi la nivelul feţei,o alta are arsuri de gradul întâi la nivelul mâinilor, iar cea de-a treia victimă are arsuri de gradul întâi la nivelul unui braţ.

Citește și Final înfiorător pentru cei doi muncitori RADET care au încercat să repare o conductă de apă fierbinte

La locul accidentului au intervenit ambulanţe SMURD.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer