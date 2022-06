Transfăgărășanul se deschide circulației publice. Vreme de 6 săptămâni drumarii au curățat mormanele de zăpadă

StirilePROTV

Faimosul drum dintre nori, Transfăgărășanul, se deschide circulației publice miercuri 15 iunie. Este mult mai devreme decât în anii trecuți, când era închis traficului până la 1 iulie.

Vreme de 6 săptămâni drumarii au curățat mormanele de zăpadă. De acum, șoseaua care leagă județele Sibiu și Argeș va rămâne deschisă 4 luni şi jumătate, până la începutul lunii noiembrie.

La începutul lunii mai, primele utilaje au intrat în forță pe porțiunea de drum dintre Bălea Cascadă, județul Sibiu, și Piscul Negru, din județul Argeș. După sezonul rece, stratul de zăpadă rămas depășea câțiva metri. Ajutați și de încălzirea vremii, în cele din urmă drumarii au reuşit să curețe drumul şi îl redeschid cu 2 săptămâni mai devreme decât în alţi ani.

Dascălu Florea, director Direcția Întreținere Drumuri Naționale: "Am efectuat parcurgerea întegului traseu, am făcut revizia, am inspectat lucrările privind siguranța circulației, lucrările de carosabil și reparați și am constatat împreună cu comisia că se poate deschide circulației în condiții de siguranță".

Circulația rutieră pe acest tronson de drum rămâne interzisă în timpul nopții, între orele 21 și 7 dimineața. Drumarii atrag atenția șoferilor să fie atenți și la condițiile meteo, dar și la urșii care apar des în apropierea drumului. În primele zile traficul pe acest drum îndrăgit va fi unul lejer, însă în luniile iulie și august, drumul va deveni un adevărat furnicar, mai ales în week-end. De aceea, este preferabil să vizitați zona în primele zile ale săptămânii, când este mai puţin aglomerat.