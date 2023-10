Trageri Loto 6/49, duminică, 29 octombrie. Report de peste 1,18 milioane de euro la categoria I

Numere câștigătoare:

Loto 6 din 49:

Loto 5 din 40:

Joker:

Noroc Plus:

SuperNoroc:

Noroc:



La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 5,89 milioane de lei (peste 1,18 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7,70 milioane de lei (peste 1,55 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 15,81 milioane de lei (peste 3,18 milioane de euro). La categoria a II-a, la acelasi joc, este in joc un report in valoare de peste 474.900 de lei (peste 95.600 de euro), iar la categoria a III-a reportul este de aproximativ 51.000 de lei. La Noroc Plus se inregistreaza, la categoria I, un report in valoare de peste 520.600 de lei (peste 104.800 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 14.000 de lei.

La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 70.000 de lei.

