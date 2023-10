Rezultate Loto 6/49, joi, 26 octombrie 2023. Report în valoare de peste 15,57 milioane de lei la Joker

Numerele câștigătoare:

Loto 6 din 49: 23, 36, 49, 30, 20, 4

Loto 5 din 40: 18, 17, 26, 2, 24, 5

Joker: 42, 34, 21, 23, 36 +12

Noroc Plus: 9 2 4 5 3 2

SuperNoroc: 5 3 4 9 1 1

Noroc: 5 5 7 6 4 2 0

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 5,51 milioane de lei (peste 1,10 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7,64 milioane de lei (peste 1,53 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 15,57 milioane de lei (peste 3,13 milioane de euro), la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 423.900 de lei (peste 85.200 de euro. La Noroc Plus se inregistreaza, la categoria I, un report in valoare de peste 506.500 de lei (peste 101.800 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 1 milion de lei (peste 201.400 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 65.800 de lei.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 26-10-2023 18:33