Tragedie într-o familie din Botoșani. Un copil de 11 ani a murit lovit în plin de tren: „Probabil că nu l-a observat”

Tragedie într-o familie din Botoșani: un băiețel de 11 ani a murit vineri, lovit în plin de un tren.

Martorii spun că împingea o roabă și voia să traverseze calea ferată, ca să ducă gunoiul la un container din apropiere. După accident, o ambulanță a fost chemată imediat în ajutor, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața copilului.

Cazul este anchetat acum de polițiștii Transporturi Feroviare.

Băiatul de 11 ani, care locuiește în Cătămărești-Deal, a fost lovit violent de un tren Regio care circula dinspre Botoşani spre București. Copilul căra o roabă de gunoi și a încercat să traverseze calea ferată. Nu a băgat de seama că tocmai atunci se apropia de garnitură și impactul a fost atât de puternic, încât roaba a fost azvârlită la 50 de metri distanță.

Vecin: „Roaba e mai încolo, în șanț. A văzut un băiat care își construiește casa acolo. Adică și-a dat seama că a fluierat trenul cam lung. Voia să ducă gunoiul aici la container. Probabil că nu a observat trenul.”

Vecinii spun că în acea zonă nu există bariere. Din această cauză, au mai fost și alte accidente feroviare grave, unele mortale.

Trecerea spre container este imediat după o curbă, iar trenul este greu de observat din vreme, dacă mecanicul nu semnalizează.

Vecin: „Adineauri am vorbit cu el. Am traversat linia ferată și am vorbit cu el. Mânca chipsuri. Trece trenul de atâtea ori pe zi, dar nu claxonează. Eu trec de 20 de ori pe zi cu camionul pe aici, dar trenul nu claxonează. Rar, rar, doar când mă observă sau când trece cineva. Dar pe băiatul asta, cât de mic este, nici măcar nu l-a văzut.”

La fața locului a ajuns un echipaj al Ambulanței, însă medicul spune că rănile suferite de băiețel erau mult prea grave.

Ramona Guraliuc, medic-șef UPU-SMURD Botoșani: „A fost găsit în stop cardio. Prezenta un traumatism cranian important, cu fractură de bază de craniu, motiv pentru care am constatat decesul.”

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.