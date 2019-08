Doi morți, printre care un tânăr de 24 de ani, pe litoral. Salvamar: ”Nu prea ascultă”

Crește bilanțul negru de pe litoral. Un bărbat de aproximativ 60 de ani a fost găsit mercuri seară înecat în mare, în stațiunea Mamaia. Omul este a nouă victimă de la începutul sezonului.

Doi turiști, unul dintre ei militar la o unitate din Ploiești, sunt căutați în continuare de salvamari. În timp ce alții au fost scoși din apă în ultimul moment.

Prima alertă a venit de pe plaja din Tuzla. Doi militari din Ploiești au ignorat avertismentele salvamarilor și s-au avântat în larg. Unul dintre ei, în vârstă de 24 de ani, a fost dus de curenți departe. Prietenul sau a încercat să îl saveze, dar nu a reușit.

Prieten: "A zis că nu mai poate, am vrut să îl ajut. Am reușit să îl susțin, dar ne-am trezit în larg, am văzut că nu mai pot, am strigat."

Salvamar: "De mult timp nu am văzut chestia asta. E ca în lighean, te ține, te învârte și te trage în larg."

Turist: "Se jucau cu o minge, s-a dus după ea. Vreo 15-20 de salvamari au fost aduși din alte zone, și acum... Păcat, 24 de ani, în floarea vârstei."

Steagul roșu a fluturat în toate stațiunile din sudul litoralui. Degeaba. O mulțime de turiști s-au aventurat în mare. Tânărul dispărut miercuri seară în Olimp nu a fost găsit încă.

Salvamar: Cei de la ISU încă îl caută. A fost înghiți imediat din cauza curenților.

Reporter: Ce recomanzi?

Salvamar: Să rămână cât mai la mal, dacă a ajuns să fie luat de curent să facă pluta, să nu între în panică.

În Vama Veche, un bărbat a fost scos din apă în ultimul moment. Omul este internat acum la spitalul din Mangalia.

Salvamar: "Nu prea ascultă nimeni. Steag roșu arborat, nu au voie în apă, dar trebuie să îi lăsăm, vin o dată pe an la mare."

Tot din Vama a fost dusă la spital și o tânăra. După câteva zile, însă, a murit. Abia își lansase primul volum de poezii.

