Tot mai mulți români își petrec vacanțele în Albania. Cât costă o noapte de cazare într-un hotel de pe litoralul acestei țări

Cazarea, masa și transportul pot să ajungă la jumătate față destinațiile consacrate și chiar față de România.

Câteva mii de români își petrec, anul acesta, vacanța de vară în Albania. O destinație cu plaje similare celor din Italia și Grecia, însă cu prețuri mult mai mici.

Deocamdată, din București până pe litoralul albanez o să faceți cu mașină în jur de 1.000 de kilometri, însă agenții de turism iau serios în calcul varianta unor chartere.

Turist: "De patru ani cochetăm cu ideea. În august ne-a fost teamă de vremea din Grecia. Noi, foarte mulți ani, am făcut Grecia și am ales Albania. Am decis să mergem cu mașină personală. Noi avem copii mari, am vrut să vizitam, să ne plimbam, am luat-o ca și o excursie de când am plecat de acasă. Oamenii foarte calzi, asemănători cu noi, românii, chiar și pe partea culinară. Ne potrivim exact. Ospătarii amabili absolut peste tot".

Turist: "Albania, după 14 ore, din județul Timiș, din vama Moravița, am ajuns în stațiunea Dures, care ne-a uimit cu frumusețea ei. O țară frumoasă, cu oameni OK. Apa foarte bună pentru copii, fară alge, foarte curată. Șezlongurile sunt la 7 euro două șezlonguri și o umbrelă. Mâncarea de la 3 euro în restaurantele în care am fost noi".

Specialist în comunicare turism: "Nu doar turiștii români, dar și turiștii internaționali descoperă zona aceasta din Europa de Est. Albania are o promovare bună ca brand de țară. Romanii sunt foate încântați de Muntenegru, Croația și Albania. Albania e mai nou intrată pe lista. Unii mai testează și Georgia".

Cât costă o masă pentru două persoane pe litoralul albanez

Potrivit unei platforme de specialitate, pentru o noapte de cazare la un hotel de pe litoralul albanez vom plăti în jur de 17 euro de persoană.

O sticlă cu apă costă puțin peste 2 lei, o cafea aproximativ 4 lei, o bere 6, iar o masă pentru două persoane, la un restaurant mediu, de la 100 la 250 lei.

Șenzlongurile sunt, de asemenea, mai ieftine ca în majoritatea țărilor europene: 40 de lei două.

Director agenție de turism: În general, în Albania, zona de litoral e un produs bun, ieftin, are nisipul cum era la Mamaia odinioară. Hotelurile sunt bune fară să fie o explozie de lux, de 5 stele, sunt, în general, de 4, iar prețurile sunt foarte bune.

Muntenegru îi atrage pe români

La granița de Nord a Albaniei, este Muntenegru, cu un relief spectaculos. Acolo, muntele întâlnește marea.

În Muntenegru însă vom achita ceva mai mult pentru cazare.

Să nu credeți că doar românii caută aceste destinații prietenoase cu bugetul. Prețurile mult prea mari practicate în stațiunile de pe coastele italiene i-au determinat inclusiv pe locuitorii din peninsula să se reorienteze.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 11-08-2023 21:18