Cât valorează hotelurile de pe litoralul românesc. Patronii care nu vor să le renoveze, le scot la vânzare

Patronii de pe litoral care nu au investit în confortul turiștilor au ajuns să scoată la vânzare hotelurile vechi. Cele mai multe clădiri sunt în zona de sud, unde autoritățile au impus și taxe usturătoare pentru cei care nu le renovează.

Peste 20 de hoteluri de la Marea Neagră, cândva pline de turiști, își caută acum stăpâni. Sunt însă și hoteluri vechi în care s-a investit și s-au transformat în spații de cazare confortabile și moderne.

Proprietarul unui important lanț hotelier a vândut un hotel din Mamaia cu aproximativ 6,5 milioane de euro. Recunoaște că s-a gândit să renoveze clădirea cu 11 etaje, dar nu era mulțumit cu ce ar fi obținut.

Mohhamad Murad, proprietar lanț hotelier: "În zona respectivă, zona Perla, se adresează la două, trei stele și este foarte greu să faci ceva pentru un target mai sus. Am făcut analiza și am considerat că este mai bine să fac investiții în sud și fără să apelez la bănci și de asta am luat decizia să vând acolo. Nu mai aveam ce să mai fac!"

În Mamaia mai sunt doar câteva hoteluri de o stea sau două de vânzare. În sudul litoralului însă, mulți proprietari care nu au mai revovat clădirile încearcă să scape de ele. Sunt presați și de taxele impuse de autoritățile locale pentru clădirile rămase în paragină.

Dragoș Angelescu, viceprimar Mangalia: "Mai sunt unități hoteliere care nu au reuşit să fie aduse în circuitul turistic. Toate aceste unități fiind supuse supraimpozitării pentru că ne dorim un turism de calitate a trebuit să luăm aceste măsuri."

Potrivit reprezentanților Federației Patronatelor din Turismul Românesc fenomenul vânzării masive a hotelurilor din zona de sud a litoralului era preconizat încă de acum zece ani, mai ales că unii proprietari nu investeau nimic, iar clădirile se degradau.

Aurelian Marin, proprietar de hoteluri pe litoral: "Mare parte din hotelurile din sudul litoralului s-au vândut pentru că erau cumva într-o stare avansată de degradare. De fapt, un turism nu este o problemă să renovezi, ci să exploatezi".

Cele mai vândute unități scoase la vânzare sunt de două și trei stele.

Un hotel de două stele cu peste 100 de camere se vinde cu sume cuprinse între 2,8 și 4 milioane de euro, în timp ce pentru unul de trei stele nerenovat cu o capacitate de 250 de camere, proprietarul cere peste 6 milioane de euro.

Dragoș Răducan, președinte FPTR: "Dacă nu investești în hotel, dacă nu investești în restaurant, dacă nu vii cu idei noi care să atragă turistul atunci ești sortit dispariției. Prețurile sunt cam piperate pentru că proprietarii vor să-și recupereze investițiile în activul respectiv".

Pe de altă parte, pe litoralul românesc, sunt anunțate anul acesta investiții de un sfert de miliard de euro. Vor fi hoteluri cu facilități pentru tot anul și cu zone de tratament și SPA. Cele mai multe schimbări sunt în Olimp, Saturn, Jupiter, Neptun și Aurora.