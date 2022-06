Banii au ajuns însă doar pentru jumătate dintre solicitanți. Cei mai mulți vor să-și dezvolte fermele de animale sau plantațiile și vor încă până la 70 mii de euro fonduri nerambursabile.

Un tânăr de 35 de ani din localitatea Valea Mică are 10 solarii. Cu proiectul lui a obținut 60.000 de euro, iar din prima tranșă de 40.000 a cumpărat utilaje și a făcut un punct de procesare a legumelor.

Alexandru Buțuțoi, fermier: „Au fost de folos, de exemplu, un plantator după tractor care ajută foarte mult, folie am pus alta nouă. Înainte să fac solariile, am fost cu gândul să plec în Anglia, că am o soră plecată și am zis să încerc ceva.”

Deși a avut un proiect cu un punctaj mare și toate șansele să primească finanțare, o tânără din Munții Apuseni a aflat că s-au terminat banii.

Mirabela Morariu, fermier: „Proiectul meu a fost cu 25 de vaci. Cu banii aceștia vrem să achiziționam un tractor, cu ajutorul căruia să strângem fânul, ne era mai ușor deoarece cu mâinile. Toată vara e greu.”

Vasile Morariu, tatăl Mirabelei: „Ne luăm un tractor, ne luăm o cositoare, utialje de balotat fân să ne fie mult mai ușor. Aici, la zona de munte e mai greu, sunt dealuri, numai cu căruța, cu calul.”

Bugetul total destinat tinerilor fermieri a fost de 100 milioane de euro, dintre care 30 de milioane de euro pentru cei din zonele de munte. Cererea a depășit orice așteptări, astfel că, din aproape 1000 de proiecte, banii au ajuns la aproape jumătate dintre solicitanți.

Crinel Jurj, consultant fonduri europene: „Practic, prin instalarea tinerilor fermieri avem certitudinea că, pe o perioadă de cinci ani, șapte ani, cât e proiectul, tinerii fermieri vor investi și vor rămâne în zonă. Dacă venim și cu măsuri suplimentare pentru a-i ajuta să își dezvolte suplimentar fermele, avem garanția că ei vor rămâne definitiv în țară și vor produce valoarea adăugată pentru noi toți, pentru comunitate.”

Tinerii fermieri din zona montană trebuie să aibă până în 40 de ani, iar sprijinul financiar se acordă pe o perioadă de trei ani, în două tranșe.

Tudor Ponoran, director OJFIR Alba: „Este îmbucurător, un real spijiin pentru lupta împotriva depopulării. În anul 2021 s-au depus un număr de 945 de cereri de finanțare, dintre care au fost selectate 540, rămânând un număr de 214, proiecte cereri de finanțare eligibile.”

Reprezentanții agențiilor pentru investiții rurale din mai multe județe au solicitat suplimentarea fondurilor.